Ospedale Papardo Giuseppe Andò nuovo primario di Cardiologia

Il professor Giuseppe Andò è stato nominato nuovo primario di Cardiologia all’Ospedale Papardo di Messina. Con un consolidato background accademico e clinico, assume la guida dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, UTIC ed Emodinamica, portando la sua esperienza e competenza al servizio della struttura sanitaria e dei pazienti.

Si è insediato oggi alla guida dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia con UTIC ed Emodinamica dell'ospedale Papardo il professor Giuseppe Andò, cardiologo messinese di riconosciuto profilo accademico e clinico.Professore associato di Malattie Cardiovascolari, Andò vanta una solida. Messinatoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Ospedale Papardo: Giuseppe Andò alla direzione della Cardiologia - Professore Associato di Malattie Cardiovascolari, ha una formazione da cardiologo clinico e interventista maturata tra Roma e Messina.

