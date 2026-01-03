All'inizio del 2026, le materie prime mostrano un aumento significativo, con oro e argento in primo piano. In questo contesto, gli investitori si interrogano sulle opportunità e sui rischi legati a questi rally. Comprendere le tendenze di mercato e le prospettive delle commodities può aiutare a orientare decisioni di investimento più consapevoli e informate.

Il primo giorno di contrattazioni del 2026 si è aperto con un forte rally delle materie prime, segnando un inizio energico per i mercati delle commodities. Per gli analisti, questo rialzo è la conseguenza di un mix tra preoccupazioni sull’offerta e le dinamiche della crescita economica globale. Una situazione che ha accompagnato tutto il 2025 e continuerà nel 2026. Anche nel nuovo anno oro, argento e molte altre materie prime continueranno a salire di prezzo. I numeri del rally. Tra i vari metalli, spicca il balzo dell’ alluminio, che ha superato la soglia dei 3.000 dollari per tonnellata, toccando i massimi dal 2022. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro e argento in crescita, su cosa investire con il rally delle materie prime

