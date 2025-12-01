Oltre 200mila euro per i birrifici artigianali del Piemonte

Il Piemonte scende ancora una volta in campo per sostenere e promuovere i suoi birrifici artigianali.La Regione ha infatti stanziato una dotazione di oltre 215mila euro per sostenere la filiera della birra artigianale piemontese da filiera agroalimentare. A volerla, l'assessore regionale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

