PD Frosinone ufficializzate le date del congresso | candidature entro il 9 dicembre assemblea provinciale a febbraio

Frosinonetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il percorso congressuale del Partito Democratico verso il rinnovo degli organismi provinciali. Il deputato dem Federico Gianassi ha ufficializzato oggi il calendario delle prossime tappe, definito — come ha sottolineato — “nell’ottica di assicurare la massima partecipazione” degli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

pd frosinone ufficializzate le date del congresso candidature entro il 9 dicembre assemblea provinciale a febbraio

© Frosinonetoday.it - PD Frosinone, ufficializzate le date del congresso: candidature entro il 9 dicembre, assemblea provinciale a febbraio

Altre letture consigliate

Frosinone, la sferzata di Pompeo al Pd: «Assente dal dibattito sui temi centrali, ritrovi la propria identità» - L'intervento del rappresentante della corrente Energia popolare arriva all'indomani della definizione delle nuove tappe di avvicinamento al congresso provinciale del partito (tesseramento dal primo al ... Riporta ilmessaggero.it

Pd Frosinone, polemiche e veleni sulle tessere: ricorso e annuncio di dimissioni - Giorni infuocati nel Pd ciociaro alla vigilia del congresso per l'elezione del segretario provinciale. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Frosinone Ufficializzate Date