Nuovi permessi retribuiti per visite ed esami chi può usare le 10 ore

Dal 1° gennaio 2026, è in vigore una nuova normativa che consente ai lavoratori di usufruire di 10 ore annue di permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche. Questa misura mira a tutelare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie, garantendo tempi adeguati per le necessità mediche senza perdita di retribuzione. Ecco chi può usufruire di questa opportunità e come funziona la normativa.

Dal primo gennaio 2026 è entrata in vigore una importante tutela per molti lavoratori e famiglie. Parliamo della possibilità di usufruire di 10 ore annue aggiuntive di permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche, riconosciuta dalla legge n. 1062025. Con una recente circolare, la n. 152 dello scorso 29 dicembre, Inps ha dato tutte le istruzioni operative per applicare correttamente la norma, chiarendo chi ha diritto ai permessi, come funzionano, quanto vengono pagati e come devono essere gestiti dai datori di lavoro. Il quadro normativo, a chi spetta il nuovo diritto. L’ art. 2 della legge n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

