Legge 104 dal 2026 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi per visite e terapie | le novità in arrivo

A partire dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti modifiche alla Legge 1041992, con nuove tutele per i lavoratori del settore pubblico e privato. Le novità interessano chi è affetto da patologie oncologiche, croniche o invalidanti, oppure chi presta assistenza a familiari nelle medesime condizioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

