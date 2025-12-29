A partire dal 2026, i lavoratori malati oncologici avranno diritto a permessi extra di 10 ore per visite ed esami. Inoltre, per malattie croniche invalidanti o rare, sarà possibile mantenere il posto di lavoro fino a 24 mesi, anche in assenza prolungata. Queste novità mirano a tutelare la salute e la stabilità occupazionale di chi affronta percorsi di cura complessi.

Le lavoratrici e i lavoratori malati oncologici, con malattie croniche invalidanti o rare, potranno conservare il proprio posto per un periodo massimo di 24 mesi, anche in caso di assenza prolungata. Lo prevede la nuova legge 106, in vigore dal 2025, che introduce un nuovo congedo non retribuito per i dipendenti pubblici e privati con un’invalidità pari o superiore al 74%. Durante il congedo non è previsto stipendio, né contribuzione previdenziale o maturazione dell’anzianità di servizio, ma resta garantita la possibilità di riscattare i contributi su base volontaria. Il testo prevede anche dieci ore annue di permessi retribuiti in più per visite, esami e cure, e l’accesso prioritario allo smart working al termine del congedo. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Malati oncologici: dal 2026 permessi extra (10 ore) per visite ed esami. Le novità

Leggi anche: Legge 104, dal 2026 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi per visite e terapie: le novità in arrivo

Leggi anche: Legge 104, dal 2026 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi per visite e terapie: le novità in arrivo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dal 1° gennaio 2026 arrivano i permessi per malati oncologici e invalidi; Permessi aggiuntivi per i malati oncologici: ecco le istruzioni dell’Inps; Malati oncologici o con patologie croniche e invalidanti, dal 2026 arrivano i permessi retribuiti per cure e visite mediche; Permessi malati oncologici: le nuove regole Inps per il 2026.

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio - Soggetti interessati, modalità di richiesta e fruizione delle dieci ore aggiuntive ... edotto.com

Malati oncologici o con patologie croniche e invalidanti, dal 2026 arrivano i permessi retribuiti per cure e visite mediche - A partire dal 1° gennaio 2026, la normativa italiana introdurrà nuove e importanti agevolazioni per i lavoratori che affrontano gravi problemi di salute o che assistono figli minorenni in condizioni c ... tecnicadellascuola.it

Permessi per i genitori, dal 2026 10 ore in più per i figli minorenni affetti da gravi patologie - I genitori che lavorano come dipendenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, avranno presto a disposizione un nuovo strumento per assistere i propri figli minorenni affetti da gravi patolo ... tecnicadellascuola.it