Sport Terza Roma Eco Race | i vincitori dell’edizione 2025 per la guida più sostenibile

(Adnkronos) – Si è conclusa nella serata di sabato 18 ottobre a Fiuggi la 3° Roma Eco Race, competizione di regolarità su strada dedicata agli autoveicoli alimentati con propulsioni e carburanti alternativi. Un evento che coniuga sport, innovazione e sostenibilità, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di mobilità ecologica. Dopo le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

