Scuola dell’infanzia e primaria | si arricchisce la proposta formativa della scuola Mimosa

Tale progetto ha arricchito la proposta formativa della scuola Mimosa, che ha una tradizione educativa e didattica solida e ultratrentennale, essendo presente nel tessuto cittadino dal 1987 in continuità con lo storico“Istituto Pillori”. La trasformazione del curricolo della scuola da tradizionale in bilingue è stata seguita dal British Council, a cui la direttrice, dott. ssa Mariangela Nannini, si è affidata e che ha seguito le insegnanti con un approfondito training specifico e un assiduo controllo dei programmi, dei contenuti e delle competenze acquisite dagli allievi. Inoltre la scuola ha ottenuto recentemente la certificazione per la preparazione degli allievi di primaria e medie agli esami del Cambridge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

