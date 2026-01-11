Non risponde al telefono trovato morto in casa barista del Barbasucon

La comunità di Pordenone piange la scomparsa di Pavlo Voloshchuk, 40 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di via Carnia. Barista del Barbasucon, Pavlo era conosciuto e rispettato nella zona. La sua morte, ancora da chiarire, ha suscitato grande cordoglio tra amici e colleghi, lasciando un vuoto nel quartiere e tra coloro che avevano condiviso con lui momenti di lavoro e convivialità.

La comunità ucraina e il mondo dei locali pordenonesi piangono la scomparsa di Pavlo Voloshchuk, 40 anni, trovato morto nella sua abitazione di via Carnia, a poca distanza dall’ospedale cittadino.?Originario dell’Ucraina e da circa sette anni residente a Pordenone, Voloshchuk era conosciuto come. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Non risponde al telefono, lo trovano morto in casa: addio a Marco Scaramuzza Leggi anche: Dramma nel Cilento, 57enne non rispondeva più al telefono: trovato morto in casa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Non risponde più, non apre la porta: un uomo senza vita trovato in casa; Non risponde ai vicini, l'anziano trovato morto in casa dopo un malore; Il giallo di Emanuele Galeppini. La Federgolf: «È morto». Ma la famiglia del golfista 17enne che si trovava a Crans Montana: «Non c'è ancora la conferma del dna»; Morto a 25 anni in casa con amici: ci sarà l’autopsia. Marco Scaramuzza trovato morto in casa a Manerbio: aveva 52 anni, fissati i funerali - Quando una persona sparisce nel modo più banale — non risponde, non richiama, non apre — all’inizio ci si racconta che sarà una sciocchezza. alphabetcity.it

Va a casa del fratello per fargli gli auguri, ma lui non risponde: trovato morto nel letto - Pensionato di 74 anni trovato morto a Monfumo il primo gennaio: esclusa qualsiasi causa esterna, morte per cause naturali. nordest24.it

Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Se il touch risponde male, spesso non è il telefono: può dipendere da pellicola troppo spessa, non compatibile o applicata con micro bolle e bordi sollevati. Scrivici marca e modello e ti consigliamo quella giusta. Segui per i - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.