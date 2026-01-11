Non risponde al telefono trovato morto in casa barista del Barbasucon

La comunità di Pordenone piange la scomparsa di Pavlo Voloshchuk, 40 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di via Carnia. Barista del Barbasucon, Pavlo era conosciuto e rispettato nella zona. La sua morte, ancora da chiarire, ha suscitato grande cordoglio tra amici e colleghi, lasciando un vuoto nel quartiere e tra coloro che avevano condiviso con lui momenti di lavoro e convivialità.

La comunità ucraina e il mondo dei locali pordenonesi piangono la scomparsa di Pavlo Voloshchuk, 40 anni, trovato morto nella sua abitazione di via Carnia, a poca distanza dall’ospedale cittadino.?Originario dell’Ucraina e da circa sette anni residente a Pordenone, Voloshchuk era conosciuto come. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

