Non rispondono al telefono i familiari danno l’allarme | le trovano prive di sensi in casa
Due donne di 41 e 70 anni sono state trovate prive di sensi nel loro appartamento a Nuvolera, in vicolo Bonfadini. La causa dell’incidente è stata identificata come un’intossicazione da monossido di carbonio. Non rispondendo al telefono, i familiari hanno allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza.
Due donne di 41 e 70 anni sono state trovate svenute nel loro appartamento di vicolo Bonfadini a Nuvolera a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio: la 41enne e la 70enne sono state trasportate in ospedale in codice rosso e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Salento, un altro bambino ucciso in casa. Le domande che dobbiamo farci per riconoscere le fragilità familiari e i segnali di allarme
Leggi anche: Dramma a Foggia, non risponde ai familiari e scatta l'allarme: uomo trovato senza vita in casa
Eros Ramazzotti risponde al vicino di casa: “Danno da 200mila euro? Di gran lunga inferiore. Lasciamo decidere il giudice”.
Parla Michela Ris, deputata del Gran Consiglio Svizzero, che si trovava a Crans-Montana la notte di Capodanno. L'atmosfera «pesantissima» nella località turistica svizzera, la paura per gli amici che non rispondono al telefono - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.