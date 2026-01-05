Non rispondono al telefono i familiari danno l’allarme | le trovano prive di sensi in casa

Due donne di 41 e 70 anni sono state trovate prive di sensi nel loro appartamento a Nuvolera, in vicolo Bonfadini. La causa dell’incidente è stata identificata come un’intossicazione da monossido di carbonio. Non rispondendo al telefono, i familiari hanno allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza.

