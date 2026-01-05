Non rispondono al telefono i familiari danno l’allarme | le trovano prive di sensi in casa

Due donne di 41 e 70 anni sono state trovate prive di sensi nel loro appartamento di Nuvolera a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Non rispondevano al telefono, e i familiari, allarmati, hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso le donne e avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente.

Due donne di 41 e 70 anni sono state trovate svenute nel loro appartamento di vicolo Bonfadini a Nuvolera a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio: la 41enne e la 70enne sono state trasportate in ospedale in codice rosso

