Nobel Pace non si può dare ad altri

L'Istituto Nobel ha precisato che il Premio Nobel per la Pace non può essere revocato, condiviso o trasferito ad altri. Questa decisione si applica anche in caso di disponibilità da parte di chi lo ha ricevuto, come nel caso di Corina Machado, che ha offerto di condividere il premio con il presidente degli Stati Uniti. L'assegnazione del Nobel rimane quindi definitiva e permanente, sottolineando la sua natura di riconoscimento individuale e inscindibile.

