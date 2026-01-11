Nobel Pace non si può dare ad altri

Da servizitelevideo.rai.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Istituto Nobel ha precisato che il Premio Nobel per la Pace non può essere revocato, condiviso o trasferito ad altri. Questa decisione si applica anche in caso di disponibilità da parte di chi lo ha ricevuto, come nel caso di Corina Machado, che ha offerto di condividere il premio con il presidente degli Stati Uniti. L'assegnazione del Nobel rimane quindi definitiva e permanente, sottolineando la sua natura di riconoscimento individuale e inscindibile.

7.00 Dopo la disponibilità espressa dalla leader anti-Maduro Corina Machado a cedere il proprio Nobel per la pace -o condividerlo- con il presidente Usa, l' Istituto Nobel chiarisce:l'onorificenza "non può essere revocata, condivisa o trasferita ad altri" e l'assegnazione decisa è "definitiva e permanente". Machado ha auspicato nei giorni scorsi di incontrare Trump per dirgli che i venezuelani, "perché questo Nobel è per loro", vogliono "darlo a Trump e condividerlo con lui". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Vincenzo De Luca: «Io fuori dal Consiglio per dare spazio ad altri, sarò sindaco di Salerno? Può essere»

Leggi anche: Takaichi e gli altri sostenitori di Trump al Nobel per la Pace 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

María Corina Machado ha vinto il Nobel per la Pace - Il Comitato per i Nobel a Oslo, in Norvegia, ha assegnato il premio Nobel per la Pace a María Corina Machado, leader dell’opposizione al presidente autoritario Nicolás Maduro in Venezuela. ilpost.it

? Il premio Nobel per la pace dovrebbe essere assegnato a Trump?

Video ? Il premio Nobel per la pace dovrebbe essere assegnato a Trump?

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.