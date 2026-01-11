Nobel Pace non si può dare ad altri
L'Istituto Nobel ha precisato che il Premio Nobel per la Pace non può essere revocato, condiviso o trasferito ad altri. Questa decisione si applica anche in caso di disponibilità da parte di chi lo ha ricevuto, come nel caso di Corina Machado, che ha offerto di condividere il premio con il presidente degli Stati Uniti. L'assegnazione del Nobel rimane quindi definitiva e permanente, sottolineando la sua natura di riconoscimento individuale e inscindibile.
7.00 Dopo la disponibilità espressa dalla leader anti-Maduro Corina Machado a cedere il proprio Nobel per la pace -o condividerlo- con il presidente Usa, l' Istituto Nobel chiarisce:l'onorificenza "non può essere revocata, condivisa o trasferita ad altri" e l'assegnazione decisa è "definitiva e permanente". Machado ha auspicato nei giorni scorsi di incontrare Trump per dirgli che i venezuelani, "perché questo Nobel è per loro", vogliono "darlo a Trump e condividerlo con lui". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Vincenzo De Luca: «Io fuori dal Consiglio per dare spazio ad altri, sarò sindaco di Salerno? Può essere»
Leggi anche: Takaichi e gli altri sostenitori di Trump al Nobel per la Pace 2026
María Corina Machado ha vinto il Nobel per la Pace - Il Comitato per i Nobel a Oslo, in Norvegia, ha assegnato il premio Nobel per la Pace a María Corina Machado, leader dell’opposizione al presidente autoritario Nicolás Maduro in Venezuela. ilpost.it
? Il premio Nobel per la pace dovrebbe essere assegnato a Trump?
Sembra incredibile, ma il Comitato del Premio Nobel per la Pace di Oslo è stato costretto a rispondere a Maria Corina Machado e alla sua folle offerta del premio a Donald Trump. Ed è una risposta che non ammette repliche: “Il Premio non può essere revocat - facebook.com facebook
Dai, il Nobel per la Pace se lo merita….. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.