Takaichi e gli altri sostenitori di Trump al Nobel per la Pace 2026

Lettera43.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il Giappone appoggerà la candidatura di Donald Trump al premio Nobel per la Pace 2026. A confermarlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt al termine dell’incontro tra il tycoon e la neo premier nipponica Sanae Takaichi. Spiegando di voler «realizzare una nuova età dell’oro tra Tokyo e Washington», la leader del Sol Levante ne ha lodato «i risultati senza precedenti» in favore della pace tra Cambogia e Thailandia e nella Striscia di Gaza. La decisione ricorda quella presa nel 2019 dall’allora premier Shinzo Abe, durante il primo mandato di Trump, per il ruolo nell’apertura dei colloqui e nella riduzione delle tensioni con la Corea del Nord. 🔗 Leggi su Lettera43.it

takaichi e gli altri sostenitori di trump al nobel per la pace 2026

© Lettera43.it - Takaichi e gli altri sostenitori di Trump al Nobel per la Pace 2026

Argomenti simili trattati di recente

takaichi sostenitori trump nobelTakaichi propone Trump al Nobel per la pace: svolta nei rapporti USA-Giappone - Durante un vertice a Tokyo, la premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato l’intenzione di candidare Donald Trump al Nobel per la pace. Scrive newsmondo.it

takaichi sostenitori trump nobelGiappone, Takaichi sosterrà la candidatura di Trump al Nobel per la pace - Prima della riunione a porte chiuse, la “lady di ferro” si è complimentata con il tycoon per la mediazione che ha portato alla fine del conflitto tra Thailandia e Cambogia e per i risultati ottenuti i ... Lo riporta tg24.sky.it

takaichi sostenitori trump nobelTrump accolto "in trionfo" dalla premier giapponese Sanae Takaichi: «Lo sosterrò per il Nobel per la Pace» - Trump, che ha definito Takaichi "una delle più grandi prime ministre", ha ribadito che "Washington è un alleato del più alto livello". Riporta lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Takaichi Sostenitori Trump Nobel