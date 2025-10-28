Takaichi e gli altri sostenitori di Trump al Nobel per la Pace 2026

Anche il Giappone appoggerà la candidatura di Donald Trump al premio Nobel per la Pace 2026. A confermarlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt al termine dell’incontro tra il tycoon e la neo premier nipponica Sanae Takaichi. Spiegando di voler «realizzare una nuova età dell’oro tra Tokyo e Washington», la leader del Sol Levante ne ha lodato «i risultati senza precedenti» in favore della pace tra Cambogia e Thailandia e nella Striscia di Gaza. La decisione ricorda quella presa nel 2019 dall’allora premier Shinzo Abe, durante il primo mandato di Trump, per il ruolo nell’apertura dei colloqui e nella riduzione delle tensioni con la Corea del Nord. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Takaichi e gli altri sostenitori di Trump al Nobel per la Pace 2026

