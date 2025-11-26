Vincenzo De Luca | Io fuori dal Consiglio per dare spazio ad altri sarò sindaco di Salerno? Può essere
«Napoli di nuovo centrale? Posso dire quello che ha fatto la Regione: a Napoli sono stati orientati 3 miliardi di euro di investimenti. E credo di non dover aggiungere altro».. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Salerno, Vincenzo De Luca ora si prepara al ritorno in grande stile a Palazzo di Città - facebook.com Vai su Facebook
Campania, De Luca: 'Io fuori dal Consiglio per dare spazio ad altri' - "Io sono un non eletto perché ho fatto un'altra scelta rispetto ad altri colleghi". Secondo lostrillone.tv
Regionali, De Luca: “Il campo largo lo abbiamo fatto cinque anni fa. Io sindaco? Perché no” - “C’è molta confusione, gente con la memoria corta: il campo largo lo abbiamo fatto qui cinque anni fa. Riporta corriereirpinia.it
De Luca ai saluti: "È finita una stagione. Qui abbiamo fatto la rivoluzione" |VIDEO - Il presidente uscente della Regione Campania non prevede incarichi per lui in questa amministrazione: "Forse torno a fare il sindaco" ... Si legge su napolitoday.it