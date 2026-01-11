Nkunku salva il Milan e beffa la Fiorentina al 90° al Franchi finisce 1-1

Nel match del Franchi, la Fiorentina passa in vantaggio con Comuzzo, ma il Milan trova il pareggio al 90° grazie a Nkunku. La partita si conclude con un 1-1, consegnando all’Inter il titolo di campione d’inverno. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un equilibrio che si risolve solo nei minuti finali, offrendo un risultato che riflette l’intensità e l’incertezza del confronto.

Viola in vantaggio con Comuzzo, ma ripresi nel finale FIRENZE - Il Milan riacciuffa la Fiorentina soltanto al 90°, beffa Kean e compagni che gustavano già il dolce sapore dei tre punti e consegna il titolo di campione d'inverno all'Inter. Al Franchi i rossoneri vanno vicino alla seconda sconfitta st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

