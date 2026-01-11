Nkunku salva il Milan e beffa la Fiorentina al 90° al Franchi finisce 1-1
Nel match del Franchi, la Fiorentina passa in vantaggio con Comuzzo, ma il Milan trova il pareggio al 90° grazie a Nkunku. La partita si conclude con un 1-1, consegnando all’Inter il titolo di campione d’inverno. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un equilibrio che si risolve solo nei minuti finali, offrendo un risultato che riflette l’intensità e l’incertezza del confronto.
Viola in vantaggio con Comuzzo, ma ripresi nel finale FIRENZE - Il Milan riacciuffa la Fiorentina soltanto al 90°, beffa Kean e compagni che gustavano già il dolce sapore dei tre punti e consegna il titolo di campione d'inverno all'Inter. Al Franchi i rossoneri vanno vicino alla seconda sconfitta st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Nkunku salva il Milan a Firenze: Comuzzo non basta, finisce in parità al Franchi
Leggi anche: Il Milan si salva al 90', pari con la Fiorentina. Nkunku risponde al gol di Comuzzo Diretta 1-1
Altra beffa per la Fiorentina: i toscani dominano, Nkunku salva il Milan all’ultimo respiro.
Nkunku salva il Milan e beffa la Fiorentina al 90°, al Franchi finisce 1-1 - FIRENZE (ITALPRESS) – Il Milan riacciuffa la Fiorentina soltanto al 90°, beffa Kean e compagni che gustavano già il dolce sapore dei tre punti e consegna il titolo di campione d’inverno all’Inter. lanuovasardegna.it
Le pagelle di Fiorentina-Milan 1-1: Nkunku (7) salva Allegri (5,5) nel finale. Rossoneri a +2 sul Napoli - La Fiorentina va vicinissima alla vittoria contro il Milan, che raccoglie un punto prezioso grazie al pareggio di Nkunku al ... msn.com
Nkunku salva il Milan nel finale, pari con la Fiorentina: traversa di Brescianini in pieno recupero - Un gol di Nkunku in pieno recupero gela la Fiorentina che pensava di aver fatto il colpo grosso contro il Milan in casa al Franchi ... fanpage.it
Il #Milan spreca nel primo tempo, va sotto nella ripresa ma si salva nel finale: #Nkunku risponde a #Comuzzo, a Firenze è 1-1 #FiorentinaMilan #SerieA #AcMilan x.com
ULTIM'ORA SKY - #Milan, #Nkunku recuperato per la sfida contro la #Fiorentina - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.