Nkunku salva il Milan e beffa la Fiorentina al 90° al Franchi finisce 1-1

Nel match del Franchi, la Fiorentina passa in vantaggio con Comuzzo, ma il Milan trova il pareggio al 90° grazie a Nkunku. La partita si conclude con un 1-1, consegnando all’Inter il titolo di campione d’inverno. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un equilibrio che si risolve solo nei minuti finali, offrendo un risultato che riflette l’intensità e l’incertezza del confronto.

