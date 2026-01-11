Nkunku salva il Milan a Firenze | Comuzzo non basta finisce in parità al Franchi

Nel match di oggi al Franchi, la Fiorentina e il Milan si sono affrontate in una sfida equilibrata, terminata con un pareggio. Nkunku ha contribuito a mantenere viva la speranza dei rossoneri, mentre Comuzzo non è riuscito a cambiare il risultato. Una partita che ha offerto molte emozioni, ma che alla fine ha confermato l’andamento incerto delle due squadre in questa stagione.

Tante emozioni nel match del Franchi che si è disputato in questi minuti tra la Fiorentina ed il Milan. Il Milan di Massimiliano Allegri si salva per miracolo e non va oltre l’1 a 1 al Franchi di Firenze in una sfida ricca di emozioni fino all’ultimo minuto. I rossoneri sono in evidente difficoltà mentre . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Il Milan si salva al 90', pari con la Fiorentina. Nkunku risponde al gol di Comuzzo Diretta 1-1 Leggi anche: Bologna spreca due gol di vantaggio, Fiorentina salva dal dischetto: al Franchi finisce 2-2 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nkunku torna ad allenarsi: chance decisiva per rilanciarsi nel Milan; Milan, domenica a Firenze dovrebbe rientrare Nkunku; Milan, Allegri sorride: Nkunku recuperato per Firenze; Non ci si può fermare: oggi già allenamento a Milanello. Da valutare Nkunku. Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: Nkunku salva i rossoneri al 90’ - Viola avanti con Comuzzo al 66’ dopo i tanti errori di Pulisic, il francese regala un punto ad Allegri nel finale ... msn.com

Fiorentina-Milan risultato 1-1: Nkunku salva la corsa di un piccolo Diavolo - Dopo il pareggio con il Genoa, un'altra pericolante costa caro al Milan che a Firenze pareggia, colpito da Comuzzo e salvato dal panchinaro Nkunku. corriere.it

Nkunku salva il Milan nel finale, pari con la Fiorentina: traversa di Brescianini in pieno recupero - Un gol di Nkunku in pieno recupero gela la Fiorentina che pensava di aver fatto il colpo grosso contro il Milan in casa al Franchi ... fanpage.it

Nkunku pareggia in extremis, Maignan si fa gigante e salva tutto: che finale. IPA Agency #FiorentinaMilan #milanpress x.com

ULTIM'ORA SKY - #Milan, #Nkunku recuperato per la sfida contro la #Fiorentina - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.