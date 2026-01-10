‘Ho ucciso due bambini’ | la confessione choc di Nina Moric su Netflix riapre la ferita più oscura con Fabrizio Corona

Nel nuovo episodio del documentario su Netflix, Nina Moric fa una confessione sconvolgente: «Ho ucciso due bambini». Una dichiarazione senza filtri che apre una ferita ancora aperta, rinnovando il dolore legato a un passato complesso. Questo momento rappresenta uno dei punti più duri e intensi dell’intera narrazione, lasciando gli spettatori a riflettere sulla profondità delle ferite e delle verità nascoste.

Una frase che gela lo spettatore e segna uno dei momenti più duri del documentario. La frase arriva senza filtri, diretta, brutale: «Ho ucciso due bambini». A pronunciarla è Nina Moric, nel documentario Io sono notizia, disponibile su Netflix da venerdì 9 gennaio. È uno dei passaggi più scioccanti della serie che racconta l’ascesa e la caduta di Fabrizio Corona, ma soprattutto illumina una zona d’ombra rimasta finora ai margini del racconto pubblico: l’ aborto di due gemelli, avvenuto su richiesta dell’allora compagno. Moric non cerca attenuanti. Racconta una scelta che definisce irreversibile, assumendosi la responsabilità personale pur collocandola dentro una relazione segnata da squilibri, pressioni e dipendenza emotiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

