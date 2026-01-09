Ucciso due bambini Nina Moric e Fabrizio Corona la rivelazione shock nel documentario

Il documentario Netflix Io sono notizia, incentrato sulla vita turbolenta di Fabrizio Corona, ha scosso profondamente l’opinione pubblica fin dal suo debutto, avvenuto proprio oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Al centro del clamore mediatico non c’è solo la figura dell’ex re dei paparazzi, ma una confessione brutale e carica di dolore resa dalla sua ex moglie, la modella croata Nina Moric. Le sue parole, pronunciate con una fragilità che contrasta con l’immagine pubblica aggressiva degli ultimi anni, aprono uno squarcio su un passato finora rimasto nell’ombra, segnato da una scelta drammatica che ha condizionato le esistenze di entrambi i protagonisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ucciso due bambini”. Nina Moric e Fabrizio Corona, la rivelazione shock nel documentario Leggi anche: Nina Moric: “Con Corona ho ucciso due bambini, poi non ne abbiamo più parlato” Leggi anche: Fabrizio Corona, Io sono notizia: la dolorosa confessione di Nina Moric Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cisgiordania, raid israeliano all'Università di Bir Zeit. 11 feriti e giornalisti in arresto - Onu: I Caschi blu registrano attacchi Idf lunga la Blue Line a nord del fiume Litani; La ferocia di Israele: bombarda una tenda e uccide Dana una bimba di 5 anni. “Ho ucciso due bambini”: il drammatico racconto di Nina Moric nella docu-serie su Fabrizio Corona - serie "Io sono notizia" su Fabrizio Corona, Nina Moric confessa un dramma mai svelato: un aborto gemellare. donnaglamour.it

Nina Moric: «Ho ucciso i due bambini che aspettavo, Fabrizio mi chiese di farlo e io non mi opposi». La reazione di Corona e l'ossessione per i soldi - Venerdì 9 gennaio è arrivata su Netflix "Fabrizio Corona: Io sono notizia". msn.com

Nina Moric shock: "Con Fabrizio Corona ho ucciso due bambini", la confessione nel documentario Netflix - serie "Io sono notizia" risale alla storia d'amore con la modella croata ... today.it

