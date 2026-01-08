Test Medicina meno della metà supera l’esame di Fisica Bernini | Ne parlerò con i rettori

Sono state pubblicate le graduatorie degli studenti idonei ai test di Medicina, Veterinaria e Odontoiatria, con 25.387 candidati ammessi. Il nuovo esame, introdotto dal ministro Anna Maria Bernini al posto dei tradizionali quiz a crocette, ha registrato risultati significativi, con meno della metà dei candidati che ha superato la prova di Fisica. Bernini ha annunciato che discuterà i risultati con i rettori delle università.

Tra una convention e l’altra, ho buttato un occhio al test di fisica per entrare a Medicina. Concetti elementari. Un test per filtrare la pazienza. Un medico che non sa come scorre un fluido…come si propaga un suono…non è un medico: è un improvvisato. inst x.com

