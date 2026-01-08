Bernini difende la riforma dell’accesso a Medicina | 17mila studenti in graduatoria e 50mila nel circuito universitario Riconosciute criticità nelle prove di Fisica

La ministra Anna Maria Bernini ha commentato i dati sulla riforma dell’accesso a Medicina, evidenziando che 17 mila studenti sono in graduatoria e 50 mila nel circuito universitario. Riconosce alcune criticità nelle prove di Fisica, ma sostiene che i risultati complessivi dimostrino l’efficacia del nuovo sistema, rispondendo alle critiche di presunti fallimenti.

La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha commentato i risultati della riforma del sistema di accesso alle facoltà di Medicina con dati che, secondo la responsabile del dicastero, smentiscono le critiche di un presunto fallimento.

