moschino ferretti e pollini in crisi aeffe conferma i licenziamenti a milano e rimini

Il Gruppo Aeffe ha annunciato ufficialmente la prosecuzione dei licenziamenti collettivi a Milano e Rimini, che coinvolgono un totale di 221 dipendenti. La decisione, comunicata senza modifiche, segna un momento di difficoltà per le aziende dei marchi Moschino, Ferretti e Pollini, attualmente in crisi. La notizia evidenzia le sfide del settore della moda e del lusso in un contesto economico complesso.

Il Gruppo Aeffe ha confermato senza aperture la sua intenzione di procedere con un licenziamento collettivo che mette a rischio 221 posti di lavoro. La holding che detiene storici marchi della moda italiana come Moschino, Alberta Ferretti e Pollini. Una decisione irrevocabile, comunicata ieri ai sindacati, che ha interrotto la trattativa e scatenato la rabbia dei dipendenti. I numeri della crisi sono pesantissimi. A Milano, nel quartier generale di via Donizetti, sono 48 i dipendenti impiegati negli uffici amministrativi, creativi e della comunicazione che riceveranno la lettera di licenziamento.

