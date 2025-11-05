Staiti ’iena’ dal cuore diviso a metà | La Reggiana è favorita sull’Entella

Pensando a Reggiana-Entella (si gioca sabato alle 15) è facile portare la mente a Lorenzo Staiti. La ‘Iena’ del centrocampo oggi, a 38 anni, è l’allenatore dell’Under 17 Elite dello Sporting Scandiano. In granata (stagioni 2018-20) 60 presenze con 6 gol tra Serie D e la C (con playoff vinti con Max Alvini), mentre in Liguria ben 150 presenze e 20 gol dal 2011 al 2016, dalla C2 alla B. Negli ultimi anni si è stabilito a Rivalta e ha giocato anche per Lentigione, Correggese e proprio Sporting, dove, dopo aver smesso di giocare, quest’estate ha intrapreso la carriera da tecnico. Lorenzo Staiti, oggi vede il mondo del calcio da una nuova prospettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

