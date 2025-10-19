Allenamenti Inter lavoro diviso ad Appiano | riposo per Thuram terapie per altri due nerazzurri

Inter News 24 Allenamenti Inter, tutti gli aggiornamenti di oggi da Appiano Gentile! Ecco cosa filtra sulla condizione e sull’allenamento dei nerazzurri. Giornata di allenamento personalizzato per l’Inter ad Appiano Gentile, dove la squadra di Cristian Chivu è tornata a lavorare dopo la vittoria per 1-0 all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico ha concesso un programma differenziato ai suoi giocatori in base ai minuti disputati nella sfida con i giallorossi. Come riportato dal club sui canali ufficiali, Marcus Thuram ha usufruito di una giornata di riposo programmato. L’attaccante francese, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, continua il percorso di riatletizzazione in vista della trasferta di Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamenti Inter, lavoro diviso ad Appiano: riposo per Thuram, terapie per altri due nerazzurri

