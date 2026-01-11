Moretti | Sì la porta di sicurezza era chiusa da dentro | l' ho forzata ho visto i primi corpi?La Maserati comprata col prestito Covid

Durante l'interrogatorio, Moretti ha dichiarato di aver forzato la porta di sicurezza chiusa dall’interno, scoprendo i corpi delle vittime al suo interno. La vicenda riguarda un incendio in un locale, causato da una gestione discutibile, con risvolti anche legati all'acquisto di una Maserati con un prestito legato al Covid. Un quadro complesso che coinvolge responsabilità e decisioni prese in circostanze delicate.

Crans-Montana, le ammissioni dei coniugi Moretti: «L'uscita di sicurezza era chiusa col chiavistello. Poi ho visto i corpi. Ho provato a salvare la cameriera» - Montana squarciano il velo su una notte di San Silvestro trasformatasi in strage. leggo.it

#CransMontana. Ecco i pannelli fonoassorbenti che hanno causato la strage. Intanto durante l'interrogatorio Jacques Moretti ha ammesso: "la porta di sicurezza era chiusa dall'interno". #Tg1 Leonardo Zellino x.com

Jacques Moretti ammette: «La porta di sicurezza era chiusa» - facebook.com facebook

