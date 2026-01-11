Moretti | Sì la porta di sicurezza era chiusa da dentro | l' ho forzata ho visto i primi corpi?La Maserati comprata col prestito Covid

Durante l'interrogatorio, Moretti ha dichiarato di aver forzato la porta di sicurezza chiusa dall’interno, scoprendo i corpi delle vittime al suo interno. La vicenda riguarda un incendio in un locale, causato da una gestione discutibile, con risvolti anche legati all'acquisto di una Maserati con un prestito legato al Covid. Un quadro complesso che coinvolge responsabilità e decisioni prese in circostanze delicate.

L'interrogatorio del titolare del locale del rogo che ha causato 40 vittime e 116 feriti: «Ho forzato l’ingresso, dietro c’erano i corpi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

