Crans-Montana le ammissioni dei coniugi Moretti | L' uscita di sicurezza era chiusa col chiavistello Poi ho visto i corpi Ho provato a salvare la cameriera
Le testimonianze dei coniugi Moretti ricostruiscono i momenti della tragedia avvenuta durante la notte di San Silvestro a Crans-Montana. Secondo quanto riferito, l’uscita di sicurezza era chiusa con un chiavistello, e l’intervento dei coniugi ha riguardato anche il tentativo di soccorso alla cameriera. Le indagini continuano a chiarire le cause e le dinamiche di un evento che ha sconvolto la località.
Le indagini sulla tragedia del Constellation di Crans-Montana squarciano il velo su una notte di San Silvestro trasformatasi in strage. Il racconto dell'orrore Tra le macerie fumanti del. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Moretti: «Sì, la porta di sicurezza era chiusa da dentro: l'ho forzata, ho visto i primi corpi. Ho provato a salvare la nostra cameriera»
Leggi anche: Crans Montana, Jacques Moretti: "La porta di servizio era chiusa. I pannelli fonoassorbenti li ho messi io"
