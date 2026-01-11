Crans-Montana le ammissioni dei coniugi Moretti | L' uscita di sicurezza era chiusa col chiavistello Poi ho visto i corpi Ho provato a salvare la cameriera

Le testimonianze dei coniugi Moretti ricostruiscono i momenti della tragedia avvenuta durante la notte di San Silvestro a Crans-Montana. Secondo quanto riferito, l’uscita di sicurezza era chiusa con un chiavistello, e l’intervento dei coniugi ha riguardato anche il tentativo di soccorso alla cameriera. Le indagini continuano a chiarire le cause e le dinamiche di un evento che ha sconvolto la località.

Crans-Montana: nuove ammissioni del proprietario Jacques Moretti, indagini sulle responsabilità comunali - Moretti, che era arrivato al locale dopo lo scoppio dell'incendio, avrebbe inoltre dichiarato di aver sbloccato personalmente la porta dall'esterno e di aver trovato diversi corpi senza vita.

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli

Crans-Montana: Moretti, il giro della prostituzione e i "protettori svizzeri"

