Crans-Montana le ammissioni dei coniugi Moretti | L' uscita di sicurezza era chiusa col chiavistello Poi ho visto i corpi Ho provato a salvare la cameriera

Le testimonianze dei coniugi Moretti ricostruiscono i momenti della tragedia avvenuta durante la notte di San Silvestro a Crans-Montana. Secondo quanto riferito, l’uscita di sicurezza era chiusa con un chiavistello, e l’intervento dei coniugi ha riguardato anche il tentativo di soccorso alla cameriera. Le indagini continuano a chiarire le cause e le dinamiche di un evento che ha sconvolto la località.

Le indagini sulla tragedia del Constellation di Crans-Montana squarciano il velo su una notte di San Silvestro trasformatasi in strage. Il racconto dell'orrore Tra le macerie fumanti del. 🔗 Leggi su Leggo.it

