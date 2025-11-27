Impianti chiusi nonostante la neve Un danno per tutte le attività

"Complimenti a chi gestisce gli impianti a Sassotetto: anche questa volta si è distinto per non aver fatto nulla". È lo sfogo ironico di Claudia Bacci, titolare della Piccola Baita, hotel, ristorante e bar a Sassotetto di Sarnano. "Lo scorso weekend, con la neve, sono state aperte le piste di Bolognola e Frontignano di Ussita, ma non quelle del comprensorio Sassotetto-Santa Maria Maddalena. Almeno il tappeto per bambini con il campo scuola si potevano aprire. Quando gli impianti sono chiusi, le attività ne risentono. Le camere del nostro albergo sono vuote da agosto. Eppure siamo stati aperti tutti i fine settimana.

