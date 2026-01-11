Misericordia operatori in stato di agitazione | vicinanza del Mid

Il Movimento Italiano Disabili esprime solidarietà e vicinanza alla Misericordia di Avellino e al suo presidente, Massimo Dente, in seguito agli attacchi recenti che hanno messo in discussione l’immagine della gestione attuale. In un momento di agitazione tra gli operatori, è importante sottolineare l’impegno condiviso per il rispetto dei valori e delle attività di questa storica istituzione di volontariato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giovanni Esposito in qualità di Coordinatore Regionale del Movimento Italiano Disabili ed Ex Confratello di Misericordia, intende esprimere piena solidarietà, vicinanza ed ampio sostegno al Presidente della Misericordia di Avellino Massimo Dente e al suo Consiglio Direttivo per gli attacchi ricevuti in queste ultime ore, che hanno leso e compromesso la vera immagine della gestione odierna della Misericordia di Avellino. "Da ex volontario della Misericordia di Avellino intendo attraverso questa nota testimoniare ancora una volta l'ampio principio democratico, collaborativo, onesto e di confronto costante costruttivo, con tutte le anime che compongono l'associazione Misericordia, rivolto a tutti gli operatori volontari e dipendenti con cuore Misericordioso dal Presidente Massimo Dente e da tutto il Consiglio Direttivo dell'Associazione, la profonda disponibilità, sensibilità e generosità rivolta a tutti coloro ai quali la Misericordia di Avellino ha teso la mano finora.

