Servizio di Assistenza Domiciliare prosegue lo stato di agitazione di operatrici e operatori

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 30 ottobre, l’attesa riunione fra le parti aziendali e sindacali per la nota vicenda dei ritardi, ed altre mancanze, nel servizio di assistenza domiciliare affidato dal Comune di Padova tramite gara, ad una cooperativa del settore – la Coopservizi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

Varese: Educatore servizio assistenza educativa scolastica: Ambito: minori Sede: Saronno Servizio: scuola http://dlvr.it/TNwvdh #lavoro #lavorosociale #annuncilavoro - facebook.com Vai su Facebook

Cortona, grazie a Universo Sociale si rafforzano i servizi di assistenza domiciliare educativa per disabili - Grazie ai fondi del 5 per mille, quelli che gli associati possono destinare a realtà del terzo settore tramite la dichiarazione dei redditi Arezzo, 17 novembre 2023 – Anche per quest'anno ... Lo riporta lanazione.it

Montegridolfo e Sassofeltrio: presentati i servizi assistenziali e la nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità - Prosegue l'attivazione del nuovo servizio degli Infermieri di Famiglia e Comunità nel Distretto di Riccione, in particolare in questa fase nei Comuni ... Riporta chiamamicitta.it

Napoli. Approvata delibera per riorganizzazione e riqualificazione Servizio di Assistenza Domiciliare - Per l'assessore al Welfare Roberta Gaeta: "Predisponendo la revisione complessiva dell'Assistenza domiciliare, con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano di zona, abbiamo ritenuto ... Riporta quotidianosanita.it