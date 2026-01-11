Minaccia a mano armata condannato imprenditore nel settore del gas

Alfredo Opera, imprenditore di 34 anni di Mondragone, è stato condannato a sei mesi e dieci giorni di reclusione per minaccia a mano armata e il porto di arma senza autorizzazione. La sentenza riguarda le accuse relative a un episodio avvenuto in un luogo pubblico, in cui l'imputato ha utilizzato un'arma senza permesso. La vicenda evidenzia le conseguenze legali di comportamenti potenzialmente pericolosi in ambito civile e commerciale.

Sei mesi e dieci giorni di reclusione per Alfredo Opera, 34enne mondragonese, titolare dell'azienda Opera Gas ritenuto responsabile di minaccia a mano armata e per aver portato in luogo pubblico senza alcuna autorizzazione un'arma.E' quanto stabilito dal giudice monocratico Davide Valenziano del. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

