Condannato per tentata rapina a mano armata e latitante dal 2023 viene catturato in un casolare

I carabinieri della stazione di Legnago, nella mattinata di ieri giovedì 4 dicembre, durante un servizio mirato al controllo di strutture e capannoni abbandonati nella zona, hanno individuato un uomo nascosto in un casolare lungo l’argine destro della parte nord del centro urbano. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

