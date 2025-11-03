Paura al supermercato Rapina a mano armata Clienti nel magazzino

VIGEVANO (Pavia) Due rapine a mano armata in meno di 24 ore. Poco prima delle 18 di ieri, al supermercato Aldi in viale Industria a Vigevano, l’irruzione del rapinatore ha provocato un po’ di panico nel punto vendita. Mentre lo sconosciuto, pistola in pugno, minacciava il personale alle casse e si faceva consegnare i soldi, gli altri addetti tra gli scaffali, appena si sono resi conto della situazione di pericolo, hanno aperto le porte del magazzino e messo al sicuro le persone che in quel momento si trovavano nel punto vendita. Il fuggi fuggi ha tenuto lontano i clienti dal rapinatore armato, che li ha comunque spaventati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

