Rubano tre borse di lusso in un negozio nel centro di Capri | 3 uomini arrestati mentre stavano per lasciare l'isola
Tre uomini russi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver rubato tre borse di lusso in un noto negozio in pieno centro a Capri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Anagni – Rubano borse ad #anziane signore mentre fanno la spesa, intercettati e bloccati dai Carabinieri dopo un inseguimento | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #furto - facebook.com Vai su Facebook
Portofino: rubano borse da 5mila euro armati di jammer e scappano in bus https://ift.tt/J2Nxbe9 https://ift.tt/ZXKpBbx - X Vai su X
Rubano tre borse di lusso in un negozio nel centro di Capri: 3 uomini arrestati mentre stavano per lasciare l’isola - Tre uomini russi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver rubato tre borse di lusso in un noto negozio in pieno centro a Capri ... fanpage.it scrive
Rubano borse griffate a Capri, tre russi in manette - Nel pomeriggio di ieri, la polizia di Stato di Capri ha tratto in arresto tre uomini di origine russa di 47, 56 e 39 anni per furto aggravato. Lo riporta sorrentopress.it
Ruba borse di lusso da 4.500 euro in un’abitazione, arrestato - Le indagini avevano permesso il recupero della refurtiva, ritrovata a Milano grazie al controllo delle piattaforme online ... Secondo lanazione.it