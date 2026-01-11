Milano-Cortina 2026 | svelato il secondo artista che si esibirà alla cerimonia di apertura

Milano-Cortina 2026 si arricchisce di un nuovo artista per la cerimonia di apertura, dopo l’annuncio di Laura Pausini. È stato svelato il nome di un altro cantante di rilievo, che contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale. Questa scelta conferma l’impegno di promuovere un’edizione delle Olimpiadi invernali all’insegna della qualità e della tradizione musicale italiana.

Milano-Cortina 2026: dopo l'annuncio dell'arrivo di Laura Pausini, per la cerimonia di apertura ci sará anche un altro famossimo cantante. Non sarà un semplice conto alla rovescia quello che scatterà la sera dell'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Il 6 febbraio la cerimonia di apertura verrà inaugurata da Laura Pausini e nelle ultime ore é stato annunciato anche il nome di Andrea Bocelli. I due noti artisti italiani apriranno i Giochi, trasformando lo Stadio San Siro in un teatro planetario. Bocelli porta con sé il talento e la sua limpida voce che conquista intere generazioni.

