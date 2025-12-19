Pellegatti svela | Allegri ha chiesto Thiago Silva Si parlano tutti i giorni Ha capito che …

Il giornalista Carlo Pellegatti svela dettagli sorprendenti sul mercato del Milan, rivelando che Allegri avrebbe chiesto Thiago Silva e che i contatti tra i due sono quotidiani. Nel suo ultimo video su YouTube, Pellegatti approfondisce queste indiscrezioni, offrendo uno sguardo esclusivo sulle trattative e sulle strategie future dei rossoneri. Un approfondimento imperdibile per i tifosi e gli appassionati di calcio in cerca di aggiornamenti affidabili.

© Pianetamilan.it - Pellegatti svela: “Allegri ha chiesto Thiago Silva. Si parlano tutti i giorni. Ha capito che …” Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Il punto su Thiago Silva e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Allegri boccia Thiago Silva, ha chiesto un altro: Tare lo accontenta Leggi anche: Pellegatti: “Allegri ha sistemato certi problemi. Modric ha chiesto scusa a Leao”. Ecco perché La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pellegatti furioso: Pulisic fuoriclasse, una vergogna che non sia tra i migliori 30 per il Pallone d'Oro!; Pellegatti: Attenzione: Allegri non è stupido! Non vuole essere messo alla berlina per una rosa con...; Pellegatti | Gimenez è un mistero Il Milan prenda decisioni importanti. Pellegatti, noto giornalista, ha invocato l’arrivo di rinforzi a gennaio per aiutare Massimiliano Allegri nella lotta scudetto - Pellegatti, noto giornalista, ha invocato l’arrivo di rinforzi a gennaio per aiutare Massimiliano Allegri nella lotta scudetto Nel suo consueto video su YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha lan ... milannews24.com

Pellegatti: "Attenzione: Allegri non è stupido! Non vuole essere messo alla berlina per una rosa con evidenti lacune: vuole essere aiutato dal mercato" - it, Carlo Pellegatti si è così espresso sul calciomercato del Milan: "Ha imparato bene Massimiliano Allegri. milannews.it

Pellegatti lancia un appello: "Che Giorgio Furlani tiri fuori il denaro per aiutare Allegri e giocatori. È la nostra unica salvezza" - Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha detto: "Cosa ci rimane dentro di questa giornata? milannews.it

Pellegatti svela la «linea dura» del Milan! Mercato congelato a gennaio: «Non ci sia un euro da investire a gennaio, a meno che non esca qualcuno». #Milan #Pellegatti #Calciomercato #ZeroEuro - facebook.com facebook

Pellegatti svela la «linea dura» del Milan! Mercato congelato a gennaio: «Non ci sia un euro da investire a gennaio, a meno che non esca qualcuno». #Milan #Pellegatti #Calciomercato #ZeroEuro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.