Pellegatti | Due anime nel Milan Fullkrug? Ecco cosa so Rivelazione su Maignan e mercato

Il giornalista Carlo Pellegatti aggiorna sui principali temi di mercato del Milan, evidenziando le questioni legate a Fullkrug e condividendo una rivelazione su Maignan. Tra le novità e le analisi, l’articolo offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche e le prospettive della squadra rossonera.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: le novità su Fullkrug e la rivelazione su Maignan. Ecco le sue parole su 'YouTube'. Pianetamilan.it Pellegatti ribadisce: “Maignan non solo perdita tecnica. Vuole troppo? Solito discoro…” - Nel suo canale Youtbe, Carlo Pellegatti ha ripreso il tema del rinnovo di Maignan e dell'eventuale voce che nelle ultime ore circola secondo la quale il Milan avrebbe ripreso i contatti col ... milannews.it

Pellegatti: “Nel salone delle prime Milan considerato ospite. Ma dopo 3 mesi siamo ancora là…” - Nel post partita di Torino Milan, posticipo di Serie A giocatosi nel giorno dell'Immacolata e vinto dai rossoneri con una clamorosa rimonta da 0- milannews.it

ROTOLA IL PALLONE E SI DIMENTICA TUTTO...DUE ANIME...NOTIZIE TRISTI...TUTTO!

