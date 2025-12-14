Pellegatti | Due anime nel Milan Fullkrug? Ecco cosa so Rivelazione su Maignan e mercato

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Carlo Pellegatti aggiorna sui principali temi di mercato del Milan, evidenziando le questioni legate a Fullkrug e condividendo una rivelazione su Maignan. Tra le novità e le analisi, l’articolo offre uno sguardo approfondito sulle dinamiche e le prospettive della squadra rossonera.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: le novità su Fullkrug e la rivelazione su Maignan. Ecco le sue parole su 'YouTube'. Pianetamilan.it

pellegatti due anime milanPellegatti ribadisce: “Maignan non solo perdita tecnica. Vuole troppo? Solito discoro…” - Nel suo canale Youtbe, Carlo Pellegatti ha ripreso il tema del rinnovo di Maignan e dell'eventuale voce che nelle ultime ore circola secondo la quale il Milan avrebbe ripreso i contatti col ... milannews.it

pellegatti due anime milanPellegatti: “Nel salone delle prime Milan considerato ospite. Ma dopo 3 mesi siamo ancora là…” - Nel post partita di Torino Milan, posticipo di Serie A giocatosi nel giorno dell'Immacolata e vinto dai rossoneri con una clamorosa rimonta da 0- milannews.it

pellegatti due anime nel milan fullkrug ecco cosa so rivelazione su maignan e mercato

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Due anime nel Milan. Fullkrug? Ecco cosa so”. Rivelazione su Maignan e mercato

ROTOLA IL PALLONE E SI DIMENTICA TUTTO...DUE ANIME...NOTIZIE TRISTI...TUTTO!

Video ROTOLA IL PALLONE E SI DIMENTICA TUTTO...DUE ANIME...NOTIZIE TRISTI...TUTTO!