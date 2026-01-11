Al termine di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la possibilità di apportare modifiche alla formazione, sottolineando che le caratteristiche per altri moduli sono presenti nel gruppo. L’allenatore rossonero ha parlato a Sky Sport, evidenziando l’apertura a valutare eventuali cambiamenti in vista delle prossime sfide di Serie A.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Cambiare qualcosa nella formazione? Vediamo, le caratteristiche per altri moduli ci sono…”

Leggi anche: Orlando: “Niente Milan-Como a Perth? Ridicoli. Con Fullkrug Allegri deve cambiare qualcosa…”

Leggi anche: Milan, Cruciani elogia Allegri: È di una categoria superiore, poi ci sono gli altri. Contro la Fiorentina…”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’esordio di Füllkrug: il piano di Allegri per cambiare il Milan con il tedesco; Milan: Leao, Fullkrug e un ritorno al passato. Ma c'è posto per Saelemaekers?; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Il Milan di Allegri non ha un piano B, Jashari e Ricci sono spariti: perché non cambiare contro le piccole?.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri cambia tutto. Fullkrug, Jashari e Ricci titolari. Leao, Modric e Rabiot in panchina - Le scelte di Paolo Vanoli e Massimiliano Allegri per la sfida dello stadio Artemio Franchi, valida per la 20esima giornata di campionato. eurosport.it