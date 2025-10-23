Milan Cruciani elogia Allegri | È di una categoria superiore poi ci sono gli altri Contro la Fiorentina…

Giuseppe Cruciani, noto giornalista e opinionista televisivo, ha espresso parole di elogio per il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri dopo i risultati fin qui ottenuti sulla panchina rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cruciani elogia Allegri: È di una categoria superiore, poi ci sono gli altri. Contro la Fiorentina…”

