Orlando | Niente Milan-Como a Perth? Ridicoli Con Fullkrug Allegri deve cambiare qualcosa…
L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche Milan-Como e l'arrivo di Fullkrug. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Füllkrug … con deroga. Clamoroso, salta Milan-Como a Perth”
Leggi anche: Milan-Como, niente Perth: salta la partita in Australia
Milan-Como non si giocherà più a Perth; NBA Cup: Spurs e Knicks in finale, decisivi Wemby e Brunson; Clamorosa giravolta, Milan-Como non si giocherà più a Perth. C'è il comunicato; Milan-Como a Perth non s'ha da fare, Simonelli: Occasione persa per il calcio italiano.
Salta Milan-Como a Perth, clamoroso passo indietro della Lega Serie A - Clamoroso dietrofront della Lega Serie A: Milan- milanosportiva.com
Niente Milan-Como a Perth. Salta la partita in Australia - "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari" si legge nel comunicato ... rainews.it
Milan-Como, ma quale Australia! La partita di campionato non si giocherà più a Perth: decisive le condizioni poste dall'AFC. I dettagli - Ecco perché la partita di campionato non si giocherà più a Perth: decisive le condizioni poste dall'AFC. eurosport.it
M. Orlando: "Il Milan crossa tanto con Bartesaghi e Saelemaekers, Fullkrug può essere un punto di riferimento" x.com
"Icardi al Milan non lo prenderei mai. Più bravo a monetizzare che con voglia di giocare" [ Massimo Orlando ] Voi ci puntereste #ACMilan - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.