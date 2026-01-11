meteo le previsioni in campania per domenica 11 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo per la Campania di domenica 11 gennaio 2026. La giornata si presenta con condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, senza precipitazioni previste. Di seguito, i dettagli per le principali località della regione per pianificare al meglio la propria giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 11 gennaio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 943m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 926m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

