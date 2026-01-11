Meteo le previsioni in Campania per domenica 11 gennaio 2026
Ecco le previsioni meteo per la Campania di domenica 11 gennaio 2026. La giornata si presenta con condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, senza precipitazioni previste. Di seguito, i dettagli per le principali località della regione per pianificare al meglio la propria giornata.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 11 gennaio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 943m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 926m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per domenica 4 gennaio 2026
Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 1 gennaio 2026
Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Allerta gialla in 5 regioni: gelo, neve e venti di burrasca. Raffiche a 180 km/h in Calabria - Aggiornamento del 11 Gennaio delle ore 00:09; Allerta meteo in Campania, piogge e temporali per l’intera giornata di venerdì 2 gennaio; Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: le previsioni.
Meteo, oggi, domenica 11 gennaio, ancora freddo intenso - L’aria gelida entro domani sarà responsabile di un ulteriore raffreddamento. meteo.it
Meteo Cafone Teramo. Previsioni sabato 3 gennaio 2026. Inštàbbele vérse l’indérne.
METEO: Previsioni del tempo del Centro meteorologico siciliano domenica 11 gennaio 2026 Condizioni: il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutta la Regione, fatta eccezione per i settori tirrenic ove sussisteranno precipitazioni di debole o m - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.