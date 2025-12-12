Meteo | fine settimana con sole e temperature miti poi arriva il peggioramento

L'Italia si appresta a vivere un fine settimana caratterizzato da sole e temperature miti, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto. Tuttavia, è previsto un rapido cambiamento meteorologico con l'arrivo di un peggioramento che porterà nebbia e condizioni più instabili. Ecco le previsioni dettagliate sulla situazione attuale e le prospettive per i prossimi giorni.

L'Italia si prepara a vivere un weekend ancora stabile e piacevole, con cielo sereno su molte regioni e temperature miti per il periodo. Tuttavia, accanto al bel tempo proseguiranno nebbie diffuse e nubi basse, un fenomeno che sta interessando gran parte del Continente. Dalla prossima settimana è atteso un deciso cambiamento, con il ritorno della pioggia che, se da un lato peggiorerà il clima, dall'altro contribuirà a ripulire l'aria dallo smog. L'analisi degli esperti. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l'Europa è sotto l'influenza di un esteso campo anticiclonico di origine africana.

Meteo fine settimana in Lombardia: sabato sole, domenica nubi in aumento. Freddo intenso in montagna

