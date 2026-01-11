Messa in tv 11 gennaio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 11 gennaio 2026 sarà trasmessa una messa in diretta su Rai 1 e Canale 5. Di seguito, i dettagli su orari, canali e modalità di visione, inclusa l’opzione streaming. Scopri dove e come seguire l’evento, sia in tv che online, per essere aggiornato sulle trasmissioni previste e i programmi correlati.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 11 gennaio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 11 gennaio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 11 gennaio 2026, alle ore 9.

Padre Pio TV. . Santa Messa 10 Gennaio 2026 (Fr Pasquale Cianci) - facebook.com facebook

