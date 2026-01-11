Mercosur Cia Campania all’attacco | Non accetteremo scorciatoie sulla pelle degli agricoltori

La Cia Campania esprime fermezza contro eventuali accordi Mercosur che possano compromettere la qualità dell’agroalimentare campano. In un contesto di libero scambio, l’associazione sottolinea l’importanza di tutelare gli agricoltori locali, evitando scorciatoie che potrebbero danneggiare il settore e mettere a rischio la reputazione dei prodotti regionali. La priorità resta la salvaguardia delle imprese agricole e dei loro valori distintivi.

Tempo di lettura: 3 minuti La qualità dell’agroalimentare campano non è negoziabile e non può essere sacrificata in nome di un libero scambio che, nei fatti, rischia di penalizzare le imprese agricole del territorio. Cia Campania esprime una posizione fortemente critica sull’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, un’intesa che continua a presentare gravi elementi di squilibrio e che rischia di produrre effetti pesanti soprattutto nelle regioni a forte vocazione agricola del Mezzogiorno. La Campania rappresenta uno dei cuori produttivi dell’agroalimentare italiano, con filiere che vanno dall’ortofrutta alla zootecnia, dai cereali alle produzioni di qualità legate alle Dop e Igp. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

