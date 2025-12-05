Fusco Cia Campania | Scelte UE pericolose Agricoltori pronti a difendere il futuro del territorio

Tempo di lettura: 2 minuti Il Commissario Regionale di CIA Campania, Carmine Fusco, esprime forte preoccupazione per i tagli alla PAC.“Questi tagli – spiega – rappresentano un attacco diretto al lavoro degli agricoltori campani. Sarebbe un colpo durissimo per migliaia di imprese che, ogni giorno, garantiscono qualità, sostenibilità e difesa dei territori, spesso in condizioni difficili. La nostra agricoltura è un argine allo spopolamento delle aree interne, una risorsa per il turismo ed un presidio fondamentale contro il dissesto idrogeologico. Non possiamo accettare scelte che mettono a rischio tutto questo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fusco (Cia Campania): “Scelte UE pericolose. Agricoltori pronti a difendere il futuro del territorio”

