Proteste degli agricoltori a Milano per l’accordo Ue-Mercosur

Gli agricoltori di Melegnano hanno manifestato a Milano per esprimere il loro dissenso verso l’accordo tra Ue e Mercosur. Parti da Melegnano, i trattori sono entrati in piazza Duca d’Aosta, accompagnati dalla polizia locale, evidenziando le preoccupazioni del settore agricolo riguardo alle implicazioni dell’accordo commerciale. La manifestazione si è svolta in un contesto di crescente attenzione pubblica e politica sulla questione.

Partiti da Melegnano, i trattori hanno raggiunto Milano poco dopo mezzogiorno, entrando in piazza Duca d’Aosta da via Pirelli sotto la scorta della polizia locale. Circa un centinaio di mezzi agricoli, con bandiere tricolori, clacson e sirene, si sono schierati davanti al Pirellone, per manifestare contro l’accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur. Tra gli slogan esposti e scanditi durante il presidio, anche « Difendiamo il made in Italy e la qualità dei nostri prodotti anche per voi consumatori, il governo non deve firmare l’accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur». Sui trattori campeggiavano cartelli con scritte come «a mali estremi, estremi rimedi», «la terra chiama il governo risponda: stato di crisi» e «padroni di noi stessi, schiavi di nessuno». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Proteste degli agricoltori a Milano per l’accordo Ue-Mercosur Leggi anche: Bruxelles, proteste degli agricoltori contro l’accordo Mercosur-Ue Leggi anche: Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Proteste degli Agricoltori a Milano: Opposizione al Trattato Mercosur - Gli agricoltori della Lombardia si uniscono contro il trattato Mercosur, evidenziando le sfide e le difficoltà affrontate dal settore agricolo. notizie.it

Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur - I trattori partiti da Binasco sono entrati a Milano scortati dalle forze dell’ordine per una nuova giornata di protesta degli agricoltori. panorama.it

Trattori a Milano, scatta la protesta contro il Mercosur: ecco perché l'accordo spaventa l'Italia - Dalle prime ore della mattina di venerdì 9 dicembre, decine di trattori hanno occupato Piazza Duca d'Aosta a Milano, bloccando il traffico davanti alla sede del Consiglio regionale. leggo.it

Gli agricoltori e gli allevatori spagnoli si uniscono alle proteste contro l'accordo Mercosur bloccando diverse strade. In Catalogna la situazione si è inasprita e i manifestanti minacciano uno stop a tempo indeterminato https://l.euronews.com/yqdX - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.