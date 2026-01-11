Viola il mercato in ebollizione Fortini El Shaarawy Baldanzi Maxi operazione con la Roma Pablo Marì in Arabia

La Fiorentina si trova in una fase di pausa nelle trattative di mercato, con diverse operazioni ancora da definire. Tra le possibili uscite, Pablo Marì potrebbe trasferirsi in Arabia, mentre in entrata si valutano i profili di Fortini, El Shaarawy e Baldanzi. Il mercato viola resta in fermento, ma al momento è prioritario fare il punto sulle strategie future, senza fretta ma con attenzione alle opportunità.

E’ un week-end di riflessione in casa Fiorentina per quanto riguarda le trattative di mercato che ancora devono essere portate a compimento, sia in entrata che in uscita. I riflettori restano però puntati su un ipotetico intreccio con la Roma, decisa a strappare Dragusin alla concorrenza dei viola (ma l’agente ha fatto capire in modo chiaro che la proposta gigliata non è stata presa in considerazione) e fortemente interessata a portar via Niccolò Fortini al club di Commisso. Di contro c’è un interesse concreto della Fiorentina per Tommaso Baldanzi. Ma andiamo con ordine. La situazione di Fortini è nota da giorni ed è stata fatta presente anche al calciatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

