Mercato Napoli si complica la trattativa | la proposta non piace alla società

Il mercato del Napoli resta in sospeso, con alcune trattative ancora aperte. La società sta valutando diverse cessioni per generare liquidità e sbloccare eventuali acquisti. Tuttavia, la proposta ricevuta recentemente non ha incontrato il gradimento della dirigenza, complicando ulteriormente la situazione. La strategia del club rimane focalizzata sul riequilibrio finanziario, in attesa di sviluppi che possano favorire il mercato.

Il mercato del Napoli è fermo, almeno apparentemente. La società azzurra pensa ad alcune cessioni per sbloccare eventuali entrate. Alcuni giocatori sono sul mercato, per altri non c’è fretta. In ogni caso, la volontà della dirigenza è quella di aspettare l’offerta giusta. Per questo motivo, il Napoli non ha ancora deciso il futuro di Luca Marianucci. Il giocatore piace al Torino, ma la trattativa sembra complicata. Torino-Cremonese, scontro per Marianucci: le offerte sul tavolo. Sembrava tutto fatto con la Cremonese, poi è arrivato il Toro. La società di Urbano Cairo è entrata a gamba tesa per acquisire le prestazioni di Marianucci, ma qualcosa è andato storto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

