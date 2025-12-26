Inter News 24 : ecco di chi si tratta. Non è più un mistero che l’ Inter abbia acceso i riflettori sul mercato di riparazione con un obiettivo prioritario: colmare la lacuna creatasi sulla fascia destra. La situazione clinica di Denzel Dumfries, recentemente sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia, impone riflessioni urgenti alla dirigenza di Viale della Liberazione. L’esterno olandese, pedina cruciale per l’equilibrio della squadra, sarà costretto a restare lontano dai campi di gioco per almeno altri due mesi, lasciando una voragine nello scacchiere tattico della capolista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, caccia al colpo sulla destra: Palestra si allontana? C’è un giovane che piace tanto alla società

Leggi anche: Mercato Inter, lo stop di Dumfries porta ad un colpo a destra? Altro che Palestra! Ecco su chi andrebbe la scelta

Leggi anche: Mercato Inter, linea chiara sulla fascia destra: «O Palestra o niente»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gli errori di Bisseck e un reparto da svecchiare: Inter, a gennaio caccia al difensore. Tutti i nomi; Bologna-Inter, Chivu: «Ribatteremo colpo su colpo. Calhanoglu? Si è allenato ed è a disposizione»; Palestra, che intrigo: l’Inter lo vuole ma intorno c’è grande movimento. Cosa succede; I soldi di Frattesi verrebbero reinvestiti per un gran colpo: “L’Inter si fionderebbe su…”.

Palestra, intrigo di mercato: l’Inter osserva e l’Atalanta valuta il colpo - Palestra tra Cagliari, Atalanta e Inter: possibile cessione già a gennaio, valutazione alta e intrecci con Brescianini e Maldini. calcioatalanta.it