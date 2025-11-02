Vandalizzata la vetrata d' ingresso del ' Bar Reale' a Cerignola
Vandalizzata all'alba la vetrata della porta d'ingresso del ‘Bar Reale’, in pieno centro, a Cerignola. Il fatto è successo nella notte tra l'1 e il 2 novembre, quando ignoti hanno infranto - verosimilmente con un grosso masso - la vetrata dell'attività commerciale. Il danno è ingente, l'azione è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
