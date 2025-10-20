Bolzano primo morto per overdose di nitazeni un arresto Più potente del Fentanyl

Un 29enne è stato arrestato dopo la morte di un operaio di 28enne di Brunico, vicino a Bolzano, che era deceduto a settembre 2024 per un’0verdose di nitazeni. Si tratta di un nuovo e potentissimo oppioide sintetico. La notizia è emersa ora con l’operazione dei carabinieri che, a seguito delle investigazioni, sono riusciti a individuare l’uomo che avrebbe ceduto la droga alla vittima. Inoltre i militari, coordinati dalla procura di Bolzano, hanno sequestrato diversi plichi postali contenenti gli oppioidi sintetici nitazeni, comprati online con criptovalute e indirizzati al 29enne arrestato lo scorso 13 ottobre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bolzano, primo morto per overdose di nitazeni, un arresto. Più potente del Fentanyl

